Топ Новини
<
>

В зоні АТО за добу загинув один український військовий, двоє поранені

24 лютого в 13:30

Помер офіцер ВДВ, поранений два дні тому в Опитному.

АТО1
Україна в боях втратила ще одного бійця
Полк "Азов"/Вконтакте
Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко підтвердив загибель одного військовослужбовця і пораненні ще двох за минулу добу, 23 лютого, в зоні проведення АТО.

"За минулу добу в результаті бойових дій один наш воїн загинув, двоє українських військовослужбовців поранені", - сказав Лисенко на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він також додав, що помер поранений два дні тому в Опитному офіцер ВДВ.

Читайте також: Хлоропровід Донецької фільтрувальної станції відремонтували, екологічної загрози немає – Жебрівський

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби 83 рази обстріляли позиції українських військових в Донбасі. Зокрема, використовували танки на донецькому напрямку.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Україна Авдіївка АТО обстріл військові
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...