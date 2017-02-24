В зоні АТО за добу загинув один український військовий, двоє поранені

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Помер офіцер ВДВ, поранений два дні тому в Опитному.

Україна в боях втратила ще одного бійця Полк "Азов"/Вконтакте

Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко підтвердив загибель одного військовослужбовця і пораненні ще двох за минулу добу, 23 лютого, в зоні проведення АТО.

"За минулу добу в результаті бойових дій один наш воїн загинув, двоє українських військовослужбовців поранені", - сказав Лисенко на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він також додав, що помер поранений два дні тому в Опитному офіцер ВДВ.

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби 83 рази обстріляли позиції українських військових в Донбасі. Зокрема, використовували танки на донецькому напрямку.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".