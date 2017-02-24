В зоні АТО за добу загинув один український військовий, двоє поранені

Помер офіцер ВДВ, поранений два дні тому в Опитному.
"За минулу добу в результаті бойових дій один наш воїн загинув, двоє українських військовослужбовців поранені", - сказав Лисенко на брифінгу в п'ятницю в Києві.
Він також додав, що помер поранений два дні тому в Опитному офіцер ВДВ.
Російсько-терористичні війська протягом минулої доби 83 рази обстріляли позиції українських військових в Донбасі. Зокрема, використовували танки на донецькому напрямку.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна