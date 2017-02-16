В зоні АТО за добу загинув один український військовий

Четверо бійців отримали поранення.

На сході України минулої доби загинув військовослужбовець, ще четверо бійців поранені mashable.com

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньОлександр Мотузяник.

На луганському напрямку основні бойові дії тривали у Кримському. Тут бойовики активізувалися після заходу сонця та три години поспіль обстрілювали позиції українських військових, припинивши бойову активність близько 23:00 години. По позиціях бійців ЗСУ окупанти випустили 70 мін. У Попаснянському районі та у Лобачевому бойовики вели епізодичні обстріли. Загалом на луганському напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів.

На донецькому напрямку на Світлодарській дузі та поблизу Новолуганського працював ворожий снайпер. На горлівському периметрі бойовики проявляли активність у Зайцевому та Верхньоторецькому, де застосовували легке озброєння. У Новоселівці Другій ворожі обстріли тривали більше трьох з половиною годин. Окупанти використовували міномети та стрілецьку зброю, вогонь вівся зі сторони окупованого бойовиками селища Крута Балка. Звідти ж вівся обстріл Кам'янки. В Авдіївці обстріли позицій сил АТО тривали безперервно з 15:00 години до опівночі. Бойовики провели низку масованих артилерійсько-мінометних обстрілів авдіївської промзони, а також більше десяти разів відкривали вогонь з танків. Біля Донецького летовища окупанти використовували переважно легке озброєння. Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів, з них більше половини – з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку активність окупантів спостерігалась на приморському напрямку. Епіцентрами бойових дій тут залишаються Водяне та Широкине, де бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї протягом усієї доби, а також епізодично застосовували міномети та бронетехніку. У Мар'їнському районі вчора було тихо. У Новотроїцькому працював ворожий снайпер. Всього на маріупольському напрямку зафіксовано 28 ворожих обстрілів, зокрема два – з важкого озброєння.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".