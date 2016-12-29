В зоні АТО за добу загинули двоє українських військових, ще двоє поранені

Найбільш напруженою ситуація зберігається на маріупольському напрямку.

Двоє українських бійців загинули за добу Полк "Азов"/Вконтакте

У результаті бойових дій в зоні АТО протягом минулої доби, 28 грудня, двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали ранени повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій за добу двоє наших бійців загинули, двоє отримали поранення ", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

Всього за добу на луганському напрямку зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню, на донецькому - 15 випадків порушення режиму припинення вогню, 3 з них із застосуванням важкого озброєння, на маріупольському - 29 випадків.

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Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".