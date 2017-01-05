В зоні АТО за добу зафіксували понад 50 обстрілів, один боєць поранений

Терористи продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках.

В зоні АТО за добу сталося понад півсотні обстрілу Національна поліція України

В зоні проведення АТО за минулу добу, 4 січня, зафіксовані 52 обстріли, які велися з різної зброї на всіх напрямках, повідомив прес-центр штабу Антитерористичної операції.

За цей же час поранений один український військовослужбовець.

Бойовики з мінометів різних калібрів вони неодноразово обстрілювали Водяне, Лебединське та Широкіно на маріупольському напрямку. З гранатометів і стрілецької зброї - Гнутово, Широкіно, Талаківку, Павлопіль. По Широкіно неодноразово вела вогонь БМП окупантів.

На луганському напрямку по Новозванівці і Богуславському стріляли з 120-міліметрових мінометів, а по Новоалександрівці і Станиці Луганській - з гранатометів.

На донецькому напрямку з 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького. З 120 і 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому, а також за Зайцево і Луганському. З гранатометів і стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Луганське, Авдіївку і Круту Балку.

Нагадаємо, 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".