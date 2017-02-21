В зоні АТО за добу поранено двох українських військових, сімох травмовано

На сході України спостерігається тенденція до деескалації збройного конфлікту.

Минулої доби в зоні АТО не загинув жоден український військовий, двоє бійців отримали поранення, ще семеро травмовані Полк "Азов"/Facebook

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України двоє українських військових отримали поранення, ще семеро травмовані, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньОлександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу позиції "Шахта Бутівка". Сім військовослужбовців отримали травми внаслідок підриву вантажівки на невідомому вибуховому пристрої. Інцидент стався в районі Лебединського", - зазначив він під час брифінгу.

Станом на 11:00 годину зафіксовано 21 ворожий обстріл, зокрема два мінометних. Більшість із них припадає на маріупольський напрямок. В зоні АТО спостерігається тенденція до деескалації рівня напруженості.

На луганському напрямку спостерігається збільшення вогневої активності бойовиків. Проте вся вона ведеться з легкого озброєння. Окупанти обстріляли позиції українських військових у Новозванівці та Новоолександрівці. У Станиці Луганській та Лобачевому працювали ворожі снайпери. Загалом на луганському напрямку зафіксовано десять ворожих обстрілів.

На донецькому напрямку ворожі обстріли зафіксовані вздовж всієї лінії розмежування. На Світлодарській дузі, в авдіївській промзоні, у Кам'янці та на території шахти "Бутівка" окупанти застосовували міномети. В кожному з цих районів бойовики випустили по кілька десятків мін. Під Авдіївкою зранку інтенсивність мінометних обстрілів зменшилася, проте на передову вийшли ворожі снайпери. Обстріл бойовиків у Кам'янці тривав майже сім годин. Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 32 ворожих обстріли, зокрема 11 – з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку в районі Новотроїцького зафіксовано потужний мінометний обстріл. Тут бойовики також використовували БМП. В Старогнатівці та на південних приморських рубежах протягом дня окупанти застосовували стрілецьку зброю, гранатомети та бронетранспортери. Активно ведеться снайперський вогонь. Загалом за добу на маріупольському напрямку зафіксовано 32 ворожих обстріли, зокрема один – із застосуванням важкого озброєння.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".