В зоні АТО за добу поранено одного українського військового

На донецькому напрямку бойовики випустили по позиціях бійців ЗСУ понад 150 мін та 65 разів відкривали вогонь з танків.

Один український військовий отримав поранення під час боїв в зоні АТО Facebook/Міністерство оборони України

Протягом минулої доби загиблих внаслідок бойових дій на сході України немає, один український військовий отримав поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньОлександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець отримав поранення під час бойових дій у районі Донецького аеропорту", - зазначив він під час брифінгу.

На луганському напрямку основні бойові дії зосередилися у Попаснянському районі – тут бойовики двічі накривали мінометним вогнем позиції українських військових поблизу Катеринівки та Новоолександрівки. Вдень у цьому районі окупанти застосовували легке озброєння. Біля Станиці Луганської близько 20:00 години бойовики застосували гранатомети. Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано п'ять ворожих обстрілів.

На донецькому напрямку складною залишається ситуація в Авдіївці та Кам'янці. На цій ділянці бойовики активізувалися після обіду і з перервами проводили активні обстріли позицій бійців ЗСУ до пізнього вечора. Тут окупанти випустили понад 150 мінометних мін, більше 65 разів відкривали вогонь з танків та широко застосовували легке озброєння, включно зі снайперською зброєю. На Світлодарській дузі, у Зайцевому і в районі Донецького летовища бойовики відкривали вогонь переважно з крупнокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, а також періодично використовували міномети. Кожен з обстрілів тривав не більше 30 хвилин. Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів.

На маріупольському напрямку бойові дії велися виключно на приморській ділянці фронту від Павлопіля до Широкиного, де окупанти відкривали вогонь з легкого озброєння цілодобово. Виключенням став лише обстріл з озброєння БМП позицій українських військових у Тарамчуці. Важке озброєння, а саме міномети калібру 82 мм, бойовики використовували тільки у Водяному та Широкиному. Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 36 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".