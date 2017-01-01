В зоні АТО за добу поранений один український військовий

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Боєць був поранений в районі селища Зайцеве.

Один український військовослужбовець отримав поранення за минулу добу в Донбасі Прес-центр АТО/Facebook

В результаті бойових дій в зоні АТО протягом минулої доби, 31 грудня, один український військовослужбовець отримав поранення, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, один боєць отримав поранення в районі Зайцевого", - сказав він.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".