В зоні АТО за добу поранений один український військовий

Боєць був поранений в районі Новоолександрівки.
"Внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, один боєць отримав поранення в районі н. п. Новоолександрівка", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.
Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.
Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
Інтерфакс-Україна