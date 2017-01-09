В зоні АТО за добу поранені п'ятеро українських військових

Найважчою обстановка залишається на маріупольському напрямку.

Ніхто з українських бійців не загинув за добу mil.gov.ua

Протягом минулої доби, 8 січня, в зоні проведення АТО п'ять українських військовослужбовців отримали поранення, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинула, п'ятеро отримали поранення ", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Найскладнішою обстановка зберігається на маріупольському напрямку, де зафіксовано 30 ворожих обстрілу, в тому числі 8 - з важкого озброєння. На донецькому напрямку за минулу добу зафіксовано 11 ворожих обстрілу, в тому числі 5 - з важкого озброєння. А на луганському напрямку кількість випадків порушення перемир'я зменшилася вдвічі - до 10.

припинення вогню з 24 грудня. Нагадаємо, що 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про

Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

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