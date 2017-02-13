В зоні АТО воює шість тисяч кадрових російських військових – Геращенко

На найближчій зустрічі "нормандської четвірки" українська сторона продемонструє докази причетності Росії до ескалації конфлікту в Донбасі.

Геращенко розповіла, скільки російських військових воює на сході України Василь Артюшенко, DT.UA

Шість тисячзнаходиться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу, повідомила під час брифінгу перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, пише " РБК-Україна ".

"Немає секрету в тому, що серед 40 тисяч найманців незаконних збройних формувань в Донбасі, вони насправді натаскуються кураторами з Росії, більше шести тисяч є кадровими російськими військовими", - зазначила Геращенко.

За словами віце-спікера, під час зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі 15 лютого, українська сторона вимагатиме в першу чергу виконати гуманітарний блоку і блок безпеки Мінських домовленостей.

"Також українська сторона сьогодні має беззаперечні докази того, що ескалація конфлікту в Донбасі була спровокована російськими бойовиками і російським зброєю", - наголосила Ірина Геращенко.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".