В зоні АТО воює шість тисяч кадрових російських військових – Геращенко

На найближчій зустрічі "нормандської четвірки" українська сторона продемонструє докази причетності Росії до ескалації конфлікту в Донбасі.
"Немає секрету в тому, що серед 40 тисяч найманців незаконних збройних формувань в Донбасі, вони насправді натаскуються кураторами з Росії, більше шести тисяч є кадровими російськими військовими", - зазначила Геращенко.
За словами віце-спікера, під час зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі 15 лютого, українська сторона вимагатиме в першу чергу виконати гуманітарний блоку і блок безпеки Мінських домовленостей.
"Також українська сторона сьогодні має беззаперечні докази того, що ескалація конфлікту в Донбасі була спровокована російськими бойовиками і російським зброєю", - наголосила Ірина Геращенко.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".РБК-Україна