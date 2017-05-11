В зоні АТО українські військові підірвались на вибуховому пристрої

Група саперів виконувала бойове завдання з розмінування території. Один боєць загинув, інший отримав поранення.

Двоє українських саперів постраждали від вибуху в Донбасі mil.gov.ua

В зоні проведення антитерористичної операції під час виконання бойового завдання загинув український сапер, повідомляє прес-служба штабу АТО.

Сапери зі складу групи розмінування однієї з механізованих бригад Збройних сил України, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку, підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку, всі обставини даного інциденту з'ясовуються.

Сьогодні в Одесу прибув черговий літак з пораненими українськими військовими на борту. Всі поранені проходитимуть лікування в одеському військовому шпиталі.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі. Окупанти використовували міномети, бронетехніку та стрілецьку зброю, а у Широкиному – переносні реактивні системи "Град-П".