В зоні АТО українські військові підірвались на вибуховому пристрої

Група саперів виконувала бойове завдання з розмінування території. Один боєць загинув, інший отримав поранення.
Сапери зі складу групи розмінування однієї з механізованих бригад Збройних сил України, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку, підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований.
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку, всі обставини даного інциденту з'ясовуються.
Сьогодні в Одесу прибув черговий літак з пораненими українськими військовими на борту. Всі поранені проходитимуть лікування в одеському військовому шпиталі.
Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі. Окупанти використовували міномети, бронетехніку та стрілецьку зброю, а у Широкиному – переносні реактивні системи "Град-П".DT.UA