В зоні АТО один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення – штаб

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З початку доби терористи 32 рази відкривали вогонь по населених пунктах і позиціях ЗСУ в Донбасі.

Окупанти знову обстріляли Авдіївку з танків і артилерії Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики російсько-терористичних формувань у п'ятницю, 17 лютого, здійснили 32 збройних провокації в зоні проведення. У результаті обстрілу загинув один український військовослужбовець, три бійці ЗСУ і два мирних жителя отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

З вечора триває обстріл житлових кварталів та інфраструктурних об'єктів Авдіївки Донецької області. Терористи ведуть вогонь з танків, 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У результаті обстрілу поранення отримали двоє підлітків, пошкоджено газопровід.

Обстрілів з гранатометів і великокаліберних кулеметів зазнали також Зайцеве, Новоселівка Друга, Новолуганське та Піски на донецькому напрямку. У районі Невельського була зафіксована снайперська активність противника.

По Водяному, Талаківці, Широкиному на маріупольському напрямку окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під Гнутовим був помічений снайпер бойовиків.

Кримське на Луганщині терористи обстріляли зі 120-мм мінометів і протитанкових ракетних комплексів, а Новоолександрівку та Катеринівку – з гранатометів.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".