В зоні АТО група розвідників не повернулася з виконання завдання

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Група виконувала завдання по спостереженню на передньому краю позицій ЗСУ.

Розвідники не виходять на зв'язок Сайт РНБО

В зоні АТО в Луганській області група українських військових розвідників сьогодні вдень не повернулася з виконання завдання, повідомив прес-офіцер тактичного угруповання "Маріуполь" Дмитро Завтонов в ефірі " 112 ".

"Група військових виконувала завдання по спостереженню на передньому краю наших позицій. В даний час відомо, що військовослужбовці не вийшли на зв'язок", - сказав Завтонов.

Завтонов відмовився повідомити більш детальну інформацію про розвідників. Він зазначив, що в даний час з військовослужбовцями намагаються вийти на зв'язок, працюють пошукові групи.

Як повідомили сьогодні в Міноборони, в зоні АТО 11 лютого обійшлося без втрат. Обстріл авдіївської промзони не припиняються. На маріупольському напрямку зафіксовано 35 випадків порушення режиму припинення вогню.