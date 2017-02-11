В зоні АТО група розвідників не повернулася з виконання завдання

Група виконувала завдання по спостереженню на передньому краю позицій ЗСУ.
"Група військових виконувала завдання по спостереженню на передньому краю наших позицій. В даний час відомо, що військовослужбовці не вийшли на зв'язок", - сказав Завтонов.
Завтонов відмовився повідомити більш детальну інформацію про розвідників. Він зазначив, що в даний час з військовослужбовцями намагаються вийти на зв'язок, працюють пошукові групи.
Як повідомили сьогодні в Міноборони, в зоні АТО 11 лютого обійшлося без втрат. Обстріл авдіївської промзони не припиняються. На маріупольському напрямку зафіксовано 35 випадків порушення режиму припинення вогню.112 Україна