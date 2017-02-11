Топ Новини
<
>

В зоні АТО група розвідників не повернулася з виконання завдання

11 лютого в 18:46

Група виконувала завдання по спостереженню на передньому краю позицій ЗСУ.

Авдеевка1_6
Розвідники не виходять на зв'язок
Сайт РНБО
В зоні АТО в Луганській області група українських військових розвідників сьогодні вдень не повернулася з виконання завдання, повідомив прес-офіцер тактичного угруповання "Маріуполь" Дмитро Завтонов в ефірі "112".

"Група військових виконувала завдання по спостереженню на передньому краю наших позицій. В даний час відомо, що військовослужбовці не вийшли на зв'язок", - сказав Завтонов.

Завтонов відмовився повідомити більш детальну інформацію про розвідників. Він зазначив, що в даний час з військовослужбовцями намагаються вийти на зв'язок, працюють пошукові групи.

Читайте також: В зоні АТО пропали троє військовослужбовців

Як повідомили сьогодні в Міноборони, в зоні АТО 11 лютого обійшлося без втрат. Обстріл авдіївської промзони не припиняються. На маріупольському напрямку зафіксовано 35 випадків порушення режиму припинення вогню.

За матеріалами: 112 Україна
Читайте також
Теги АТО військові виконання час Маріуполь припинення Міноборони праця обстріл порушення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини