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В Закарпатті зійшли чотири снігові лавини

14 січня в 09:27

Ускладнено рух по одній з доріг державного значення.

Лавина
В Закарпатті зійшли лавини
В Рахівському районі Закарпатської області з гір зійшли чотири снігові лавини.

Сходження першої лавини обсягом 90 кубометрів було зафіксовано в 20:00 13 січня. В 21:30 зійшла лавина об'ємом 70 кубометрів. Третя лавина об'ємом близько 30 м куб зійшла біля села Костилівка в 6:20 сьогодні, 14 січня, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Четверта лавина об'ємом 90 кубометрів зафіксована в цей же час в районі цього ж села. Ускладнено рух на дорозі державного значення Н-09 "Мукачеве-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів".

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Зараз розчищають дорогу для транспорту.

Як повідомлялося, раніше лавини зійшли в окупованому Криму в районі Ай-Петрі.

За матеріалами: DT.UA
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