В Ужгороді з крижаного полону врятували 200 качок та лебедів

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Температура впала нижче 10 градусів морозу навіть на Закарпатті. Рятувальники провели операцію.

Зграя диких качок і лебедів опинилася серед криги під пішохідним мостом на річці Уж в місті Ужгород.

"Задля недопущення загибелі близько 200 пернатих рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення розгорнули посеред водойми справжню рятувальну операцію. За допомогою бензопили та льодоруба бійці ДСНС розрубали кригу для вільного руху птахів по воді", - йдеться в повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, температура в Ужгороді 6 січня впала до 12 градусів морозу.

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що морози прийдуть на значну частину території України.

"Мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів", – сказав він.

За його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14° до -19°. "А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – сказав Кульбіда.