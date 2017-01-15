В Україну з Росії прийшли дві жінки з дитиною і попросили притулку

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На Росії дві українки за походженням зазнавали постійних утисків за етнічну приналежність.

З Росії люди йдуть пішки до України та просять притулку

У міжнародному пункті пропуску "" в Харківській області дві громадянки Росії попросили статус біженців в Україні, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Під час проходження прикордонного контролю про надання статусу біженців до прикордонників Харківського загону звернулися 47-річна громадянка Росії та її 20-річна донька, також громадянка Росії, які прибули із сусідньої країни пішки з маленькою дитиною.

У ході бесіди жінки розповіли, що, у зв'язку з українським походженням та українським громадянством онучки, в Росії вони не могли працевлаштуватися та не отримували належної медичної допомоги. "Змучившись від постійних утисків за етнічну приналежність, вони були змушені просити статусу біженців, адже побоювались за своє життя та життя дитини", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Після оформлення відповідних документів громадянок Росії направили до Державної міграційної служби в Харківській області.

У пункті пропуску "Нові Яриловичі" (Чернігівська область) 46-річний громадянин Росії подав заяву про бажання отримати статус біженця в Україні. Він заявив, що є блогером, за свою активну громадянську діяльність і релігійні уподобання він зазнав переслідувань у Росії.