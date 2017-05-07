В Україну не пустять акредитованих на "Євробачення" журналістів, незаконно відвідували Крим - Геращенко

Радник глави МВС прокоментував відмову в праві російському фотокореспонденту у праві в'їзду в Україну.
"Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на "Євробачення" і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи український Крим, не буде допущений на територію нашої країни", – написав політик на своїй сторінці у Facebook у ніч на неділю, 7 травня.
Таким чином, Геращенко прокоментував відмову російському фотокореспонденту Рамілю Сітдікову у праві в'їзду в Україну.
Як повідомлялося, українські прикордонники не пустили в країну фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Раміля Сітдікова, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
За даними сайту "Миротворець" Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.DT.UA