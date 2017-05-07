Топ Новини
<
>

В Україну не пустять акредитованих на "Євробачення" журналістів, незаконно відвідували Крим - Геращенко

7 травня в 01:45

Радник глави МВС прокоментував відмову в праві російському фотокореспонденту у праві в'їзду в Україну.

Антон Геращенко
Геращенко пообіцяв, що російських пропагандистів не пускатимуть в Україну
МВС України
Співробітники російських медіа, які відвідували окупований Крим, порушуючи українське міграційне законодавство, не будуть допущені на територію України, заявив народний депутат від "Народного фронту", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на "Євробачення" і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи український Крим, не буде допущений на територію нашої країни", – написав політик на своїй сторінці у Facebook у ніч на неділю, 7 травня.

Таким чином, Геращенко прокоментував відмову російському фотокореспонденту Рамілю Сітдікову у праві в'їзду в Україну.

Читайте також: Україна не змінить свою позицію по Самойловій - Клімкін

Як повідомлялося, українські прикордонники не пустили в країну фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Раміля Сітдікова, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

За даними сайту "Миротворець" Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...