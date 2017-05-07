В Україну не пустять акредитованих на "Євробачення" журналістів, незаконно відвідували Крим - Геращенко

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Радник глави МВС прокоментував відмову в праві російському фотокореспонденту у праві в'їзду в Україну.

Геращенко пообіцяв, що російських пропагандистів не пускатимуть в Україну МВС України

Співробітники російських медіа, які відвідували окупований Крим, порушуючи українське міграційне законодавство, не будуть допущені на територію України, заявив народний депутат від "Народного фронту", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на "Євробачення" і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи український Крим, не буде допущений на територію нашої країни", – написав політик на своїй сторінці у Facebook у ніч на неділю, 7 травня.

Таким чином, Геращенко прокоментував відмову російському фотокореспонденту Рамілю Сітдікову у праві в'їзду в Україну.

Як повідомлялося, українські прикордонники не пустили в країну фотожурналіста російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Раміля Сітдікова, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

За даними сайту "Миротворець" Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.