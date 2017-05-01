В Україну на "Євробачення" прибули учасники з майже 20 країн – ДПСУ

Державний кордон за три дні перетнуло понад 200 конкурсантів та членів їх команд.

Конкурсанти та гості "Євробачення" прибувають в Україну Eurovision.tv

У Державній прикордонній службі України розповіли про інтенсивне оформлення учасників пісенного конкурсу "", які прибувають в країну.

"Протягом трьох діб в Україну прибуло понад 200 учасників та членів команд конкурсу із майже 20 країн світу", - наголосили у прес-службі відомства.

За даними прикордонників, найбільша кількість учасників та членів команд прибуває через пункти пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль" та "Київ". Ще одна команда прибула через автомобільний пункт пропуску "Платонове", що на Одещині.

У Дежприкордонслужбі вважають, що 70% учасників та гостей "Євробачення" прибуватиме в Україну через пункти пропуску для повітряного сполучення. Ще 20%, на думку прикордонників, скористаються автомобільними пунктами пропуску. А 10% потрапить в країну через залізничні пункти пропуску.

Пропуск учасників "Євробачення-2017" здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у пріоритетному порядку. При цьому застосовуються ті самі технологічні принципи, які були застосовані під час інших масштабних міжнародних заходів, таких як "Євро-2012".

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017", стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.