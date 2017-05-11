В Україні збережеться прохолодна погода і йтимуть дощі

Погоду більшої частини території визначатимуть атмосферні фронти. У суботу північний вітер принесе нову порцію холоду.

Весна в Україні знову затримується Василь Артюшенко, DT.UA

У п'ятницю, 12 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, лише у більшості південних областей без опадів, повідомляє

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-9° тепла, на півдні до 11°; вдень 13-18°, у південних та більшості центральних областей 17-22°.

У Києві вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

У суботу, 13 травня, - дощі, місцями грози, лише вночі в південних та більшості східних областей без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; на Закарпатті та у південній частині вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У Києві - вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.