В Україні засуджено 31 російський військовослужбовець - Матіос

Фактично обвинувальні акти ще доставлені в суд щодо 27 осіб.

Матіос назвав кількість засуджених військових РФ за час агресії проти України DT.UA

повідомив заступник Генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.





За час війни в Донбасі засуджений 31 військовослужбовець Російської Федерації,

"У нас є вироки суддів за військовослужбовцям РФ. Всі бачили Александрова і Єрофєєва - вони засуджені до 12 і 14 років і не оскаржили ці вироки, так як їх обмінювали. Про що це говорить? Вони визнали свою війну, і те, що брали участь в агресивній війні щодо нашої держави на території нашої держави - це незаперечні докази. І таких фактів, я б міг навести багато .... 57 чоловік засуджені, з них 31 - військовий РФ - це вироки українського суду", - сказав він в ефірі "5 каналу".

Крім того, за його словами, фактично обвинувальні акти ще доставлені в суд щодо 27 осіб.

За даними голови СБУ Василя Грицака, у вересні 2016 року, на окупованій Росією території Донецької і Луганської областей перебувало від 4 до 6 тисяч кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Згідно з оцінкою аналітика Stratfor Лорен Гудріч, чисельність російських військ, що діють в Донбасі, сягає розмірів 10 тисяч військовослужбовців, які діють у складі трьох-чотирьох армійських бригад. Загальна чисельність збройних формувань "ЛНР" і "ДНР", при цьому, залишається невідомою.