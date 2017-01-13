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В Україні засуджено 31 російський військовослужбовець - Матіос

13 січня в 09:21

Фактично обвинувальні акти ще доставлені в суд щодо 27 осіб.

Анатолий Матиос
Матіос назвав кількість засуджених військових РФ за час агресії проти України
DT.UA
За час війни в Донбасі засуджений 31 військовослужбовець Російської Федерації, повідомив заступник Генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"У нас є вироки суддів за військовослужбовцям РФ. Всі бачили Александрова і Єрофєєва - вони засуджені до 12 і 14 років і не оскаржили ці вироки, так як їх обмінювали. Про що це говорить? Вони визнали свою війну, і те, що брали участь в агресивній війні щодо нашої держави на території нашої держави - це незаперечні докази. І таких фактів, я б міг навести багато .... 57 чоловік засуджені, з них 31 - військовий РФ - це вироки українського суду", - сказав він в ефірі "5 каналу".

Крім того, за його словами, фактично обвинувальні акти ще доставлені в суд щодо 27 осіб.

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За даними голови СБУ Василя Грицака, у вересні 2016 року, на окупованій Росією території Донецької і Луганської областей перебувало від 4 до 6 тисяч кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Згідно з оцінкою аналітика Stratfor Лорен Гудріч, чисельність російських військ, що діють в Донбасі, сягає розмірів 10 тисяч військовослужбовців, які діють у складі трьох-чотирьох армійських бригад. Загальна чисельність збройних формувань "ЛНР" і "ДНР", при цьому, залишається невідомою.

За матеріалами: 5 канал
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Теги Росія військові суд Донбас
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