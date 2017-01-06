В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків з ЄС і США

В МОЗ запевняють, що це дозволить розширити асортимент препаратів і позбавить корупціонерів деяких можливостей нажитися.
Раніше процедура займала 1-2 роки. Виробники, які хотіли пришвидшити його, були змушені погоджуватися на корупційні схеми. Тож вони часто не хотіли реєструвати в Україні ліки через складність процесу та корупційну складову. В МОЗ вважають, що спрощена система ліквідує можливість для корупції і дозволить розширити асортимент лікарських препаратів, яких в Україні сьогодні зареєстровано близько 10 тисяч.
Раніше в МОЗ пообіцяли, що в 2017 році подешевшають більше тисячі найменувань ліків. Насамперед йдеться про препарати для людей з серцево-судинними хворобами, бронхіальною астмою і цукровим діабетом.DT.UA