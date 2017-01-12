В Україні заборонили російський телеканал "Дождь"

Телеканалу "Дождь" формально залишається останнім незалежним російським каналом. Однак навіть там підтримують окупацію Криму.

Телеканал "Дождь" заборонили в Україні за "крымнашизм" Дождь

Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов'язала провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "" повідомив член Нацради Сергій Костинський.

"Зокрема, в ефірі цього телеканалу адміністративна межа між Херсонською областю та АР Крим зображувалася як кордон між Україною і РФ", - сказав у ході засідання Нацради.

За його словами, протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксував порушення українського законодавства з боку телеканалу. Зокрема, в його ефірі була присутня російська реклама, а журналісти телеканалу незаконно відвідували аннексированный Крим з території Росії.

Більшість російських телеканалів були заборонені ще в 2014 році під час активної фази агресії РФ проти України.

У березні 2014 року найбільший український провайдер кабельного телебачення "Воля-кабель" виключив зі своєї сітки мовлення "Первий канал" російського телебачення, замінивши його "Дождем" - останнім незалежним телеканалом Росії.