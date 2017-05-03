В Україні заборонили російський серіал, який хотіли видати за білоруський

Телеканал "Інтер" намагався показати фантастичну історію про те, як рота сталінської армії за півгодини підбила 22 танків гітлерівської армії.

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відмовило телеканалу "Інтер" у державній реєстрації та видачі державного посвідчення серіалу "Танкіст".

Як нагадали в Держкіно, в Україні заборонена трансляція фільмів, вироблених юрособами та фізособами держави-агресора після 1 січня 2014 року.

"Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення серіалу "Танкіст", показ якого був анонсований на одному з телеканалів України. Спроба правовласника видати російський продукт за білоруський не пройшла", - написав голова Держкіно Пилип Іллєнко на своїй сторінці в Facebook.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що телеканал "Інтер" планував показати 9 травня 2017 року серіал "Танкіст", в якому розповідається фантастична історія про те, що рота сталінської армії в 1941 році за півгодини підбила 22 танків гітлерівської армії.