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В Україні з'явиться премія Грушевського

18 січня в 18:18

Премія присуджуватиметься за найкраще наукове та найкраще науково-популярне видання.

Михаил Грушевский
Державна премія України імені Михайла Грушевського присуджуватиметься у двох номінаціях
Институт национальной памяти
Кабінет міністрів ухвалив проект змін до закону "Про державні нагороди України", доповнивши його Державною премією України імені Михайла Грушевського – за найкращі наукові та науково-популярні видання з історії України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури Державна премія України імені Михайла Грушевського присуджуватиметься у двох номінаціях: за найкраще наукове та найкраще науково-популярне видання. Розмір грошової частини премії визначатиметься щороку президентом України.

 "Сьогодні, в умовах російської військової  та інформаційної  агресії  Україна як ніколи потребує уважної і скоординованої державної політики національної  пам'яті, спрямованої на консолідацію  суспільства довкола свого історичного минулого, виховання справжніх українських патріотів, здатних протидіяти антиукраїнській пропаганді. Тому особливо гостро постає потреба в посиленні авторитету  українських істориків та відзначення державою ролі історичної науки, підтримка історичних досліджень та їх популяризація", - сказав міністр культури Євген Нищук.

Михайло Грушевський (1866-1934) - український історик, громадський і політичний діяч. Один із лідерів українського національного руху, голова Української Центральної Ради, професор Львівського університету.

За матеріалами: DT.UA
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Теги науковці історія Грушевського
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