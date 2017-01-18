В Україні з'явиться премія Грушевського

Премія присуджуватиметься за найкраще наукове та найкраще науково-популярне видання.

Державна премія України імені Михайла Грушевського присуджуватиметься у двох номінаціях Институт национальной памяти

ухвалив проект змін до закону "Про державні нагороди України", доповнивши його Державною премією України імені Михайла Грушевського – за найкращі наукові та науково-популярні видання з історії України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури Державна премія України імені Михайла Грушевського присуджуватиметься у двох номінаціях: за найкраще наукове та найкраще науково-популярне видання. Розмір грошової частини премії визначатиметься щороку президентом України.

"Сьогодні, в умовах російської військової та інформаційної агресії Україна як ніколи потребує уважної і скоординованої державної політики національної пам'яті, спрямованої на консолідацію суспільства довкола свого історичного минулого, виховання справжніх українських патріотів, здатних протидіяти антиукраїнській пропаганді. Тому особливо гостро постає потреба в посиленні авторитету українських істориків та відзначення державою ролі історичної науки, підтримка історичних досліджень та їх популяризація", - сказав міністр культури Євген Нищук.

Михайло Грушевський (1866-1934) - український історик, громадський і політичний діяч. Один із лідерів українського національного руху, голова Української Центральної Ради, професор Львівського університету.