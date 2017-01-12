В Україні з початку епідсезону від грипу померло 18 осіб

На грип та ГРВІ перехворіли три мільйони осіб, з них 65% - діти.

З початку епідсезону від грипу померло 18 осіб lentaregion.ru

Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я , з початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ в Україні захворіло близько трьох мільйонів осіб, з них 65% - діти. Завідувачка "Центром грипу та ГРВІ" Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Дихановська провела у Києві прес-конференцію, присвячену питанням сезонної епідемії грипу та ГРВІ.

За словами Дихановської, невелике зниження захворюваності пов'язано з новорічними святами та канікулами в навчальних закладах.

"У перший тиждень (січня 2017 року – ред.) захворіло майже 250 тисяч осіб, з них 52% - це діти віком до 17 років. На даний час найбільший показник захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у Волинській області, найменший – у Луганській. Ми очікуємо зростання захворюваності з середини січня, коли діти повернуться до навчальних закладів", - повідомила вона

Станом на перший тиждень січня 2017 року від грипу та ГРВІ в Україні померло шестеро людей, серед них одна дитина. Два летальних випадки зареєстровані у Львівській області, ще два – у Запорізькій. Ще по одному такому випадку зафіксовано в Донецькій та Черкаській областях. Епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ перевищено у 13 областях України.

Всього, починаючи з осені 2016 року, від грипу та ГРВІ в Україні померло 18 людей, з них п'ять осіб – діти. Щеплення від грипу зробили 104 тисячі українців, це менше 0,2% населення країни.

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