В Україні встановиться тепла погода, на заході і півдні – дощі

У західних областях України збережеться нестійка погода. На решті території погоду буде визначати тепла і суха повітряна маса в полі підвищеного тиску.
Вітер переважно східний, 5-10м/с. Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні країни місцями у Прикарпатських областях 11-15°; вдень 17-22°, на півдні до 25°.
У Києві – без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.
У суботу, 6 травня, на більшій частині території країни утримається суха погода, лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликі дощі, місцями грози. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° (Сумській, Харківській, Луганській областях 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°), на півдні країни та на Закарпатті 7-12° тепла; вдень 19-24°.
У Києві очікується погода без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.
Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,