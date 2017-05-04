В Україні встановиться тепла погода, на заході і півдні – дощі

У західних областях України збережеться нестійка погода. На решті території погоду буде визначати тепла і суха повітряна маса в полі підвищеного тиску.

У Києві поки буде сухо і тепло DT.UA

У п'ятницю, 5 травня, у західних областях України грозові дощі, місцями сильні дощі; на решті території без опадів, лише вдень у південній частині окремі невеликі дощі, грози, повідомляє

Вітер переважно східний, 5-10м/с. Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні країни місцями у Прикарпатських областях 11-15°; вдень 17-22°, на півдні до 25°.

У Києві – без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.

У суботу, 6 травня, на більшій частині території країни утримається суха погода, лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликі дощі, місцями грози. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° (Сумській, Харківській, Луганській областях 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°), на півдні країни та на Закарпатті 7-12° тепла; вдень 19-24°.

У Києві очікується погода без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.