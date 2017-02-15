В Україні вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав

Воїни Почесної варти відсалютували шістьма залпами, пролунав Державний Гімн України.

У річницю виведення радянських військ з Афганістану відбулася церемонія покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані.

Воїни Почесної варти відсалютували шістьма залпами, пролунав Державний Гімн України. У заходах взяли участь президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман голова Верховної Ради Андрій Парубій, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, представники громадських організацій. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

"Покоління, обпалене полум'ям збройних конфліктів, стало активним учасником розбудови Української держави. Воїни-афганці сказали своє вагоме слово під час Революції Гідності, їх бойовий досвід і тепер є запорукою багатьох перемог у боротьбі з російським агресором за незалежність і територіальну цілісність України", - йдеться у зверненні Президента.

Раніше перед Радою відбувся мітинг афганців. Учасники акції протестували проти скорочення пільг на комунальні послуги для ветеранів війни в Афганістані.