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В Україні вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого в 18:30

Воїни Почесної варти відсалютували шістьма залпами, пролунав Державний Гімн України.

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Фото Урядовий портал

У річницю виведення радянських військ з Афганістану відбулася церемонія покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані.

 

Воїни Почесної варти відсалютували шістьма залпами, пролунав Державний Гімн України. У заходах взяли участь президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман голова Верховної Ради Андрій Парубій, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, представники громадських організацій. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

 

 "Покоління, обпалене полум'ям збройних конфліктів, стало активним учасником розбудови Української держави. Воїни-афганці сказали своє вагоме слово під час Революції Гідності, їх бойовий досвід і тепер є запорукою багатьох перемог у боротьбі з російським агресором за незалежність і територіальну цілісність України", - йдеться у зверненні Президента.

 

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Раніше перед Радою відбувся мітинг афганцівУчасники акції протестували проти скорочення пільг на комунальні послуги для ветеранів війни в Афганістані.

За матеріалами: Урядовий портал
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Теги президент Афганістан воїни гімн
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