Українці згадують жертв Другої світової війни.

8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення ntktv.ua

8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення . Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року.

Акт про капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), але ратифікований лише 8 травня в Берліні. З цього приводу в багатьох містах Європи та США були проведені масові святкування.

Дні пам'яті та примирення, які проводяться 8 і 9 травня, були проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченої до 60-річчя закінчення Другої світової війни.

Верховна Рада України встановила 8 травня Днем пам'яті і примирення на честь всіх жертв Другої світової війни у 2015 році.

Симовлом Дні пам'яті та примирення є червоний мак.