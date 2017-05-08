Топ Новини
<
>

В Україні відзначають День пам'яті і примирення

8 травня в 06:30

Українці згадують жертв Другої світової війни.

День памяти и примирения
8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення
ntktv.ua
8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року.

Акт про капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), але ратифікований лише 8 травня в Берліні. З цього приводу в багатьох містах Європи та США були проведені масові святкування.

Дні пам'яті та примирення, які проводяться 8 і 9 травня, були проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченої до 60-річчя закінчення Другої світової війни.

Читайте також: Україна вперше святкує День добровольця

Верховна Рада України встановила 8 травня Днем пам'яті і примирення на честь всіх жертв Другої світової війни у 2015 році.

Симовлом Дні пам'яті та примирення є червоний мак.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги примирення пам'ять Україна війна нацизм
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...