В Україні відчули румунський землетрус

В румунській зоні Вранча знову зафіксовані підземні поштовхи.
Воно зафіксовано в сейсмічно активній румунській зоні Вранча, де були поштовхи магнітудою 5,4. Їх відгомони також відчувалися в Одесі, Кривому Розі, Києві та інших містах, повідомляє ТСН.
Також інформацією про відчуття від землетрусу люди діляться у соціальних мережах.
#землетрус трусить #Одеса pic.twitter.com/0aZ4m4Q2IN— Звичайний ДнДз (@Faltfromoss) 27 грудня 2016 р.
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В минулий раз землетрус в Румунії було зафіксовано восени цього року. Як повідомлялося, румунський землетрус 24 вересня відчувався в сусідніх країнах: Молдові і Україні - аж до Києва. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області тоді було зафіксовано поштовх силою приблизно 3-4 бали за шкалою Ріхтера.ТСН