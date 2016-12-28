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В Україні відчули румунський землетрус

28 грудня в 02:44

В румунській зоні Вранча знову зафіксовані підземні поштовхи.

Землетрясение
Україну знову зачепило румунський землетрус
dnevnik.hr
В Україні в ніч на середу, 28 грудня, відчувався землетрус, яке відбулося в Румунії.

Воно зафіксовано в сейсмічно активній румунській зоні Вранча, де були поштовхи магнітудою 5,4. Їх відгомони також відчувалися в Одесі, Кривому Розі, Києві та інших містах, повідомляє ТСН.

Також інформацією про відчуття від землетрусу люди діляться у соціальних мережах.

В минулий раз землетрус в Румунії було зафіксовано восени цього року. Як повідомлялося, румунський землетрус 24 вересня відчувався в сусідніх країнах: Молдові і Україні - аж до Києва. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області тоді було зафіксовано поштовх силою приблизно 3-4 бали за шкалою Ріхтера.

За матеріалами: ТСН
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