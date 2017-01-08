В Україні в аваріях через негоду загинули 5 людей

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В поліції кажуть, що жертви з'явилися через сніг на дорогах.

В Україні негода спричинила аварії. 112 Україна

Сніг і заметілі спричинили аварії на дорогах України, в яких за минулу добу загинули 5 людей, а ще 45 - були травмовані.

Про це повідомляє прес-слежба Національної поліції України.

"За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п'ять та травмовано 45 громадян. Складною за рівнем аварійності залишається ситуація у Вінницькій, Кіровоградській та Сумській областях", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, в Україні "Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів по всім напрямкам. За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин. Як повідомлялося, в неділю, 8 січня, по всій Україні очікуються сильні снігопади.