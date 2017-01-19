В Україні розпочався другий етап е-декларування

Чиновники повинні будуть подати електронні декларації до 1 квітня.

Декларації повинні будуть подати головні лікарі та ректори вишів Василь Артюшенко, DT.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції в четвер, 19 січня, нагадало, що в Україні стартував другий етап

До 1 квітня 2017 року е-декларації повинні подати особи, які згідно із законом про запобігання корупції займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також особи, які прирівнюються до уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє прес-служба НАЗК.

Крім того, з 1 січня суб'єкти декларування повинні інформувати НАЗК про суттєві зміни у майновому стані, якщо отриманий ними дохід перевищує 50 прожиткових мінімумів (станом на 1 січня - 80 тисяч гривень).

У НАЗК зазначили, що з набуттям чинності закону про Вищу раду правосуддя, яким внесені зміни в закон про запобігання корупції, змінено коло осіб, які повинні подавати е-декларації.

Тому дія антикорупційного закону в частині фінансового контролю не поширюється на посадових осіб установ та організацій, які здійснюють основну діяльність в області соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів, соціального захисту ветеранів війни і учасників АТО, охорони здоров'я (крім керівників закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського рівня), освіти (крім керівників вишів та їх заступників), науки (крім президентів і перших віце-президентів, віце-президентів і головних вчених секретарів, інших членів президії Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами, керівників НДІ та інших наукових установ), культури, мистецтва, відновлення та збереження національної пам'яті, фізичної культури, спорту та національно-патріотичного виховання.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні завершився перший етап подання е-декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, включаючи президента, міністрів, депутатів, голів облдержадміністрацій, міських голів, керівників держпідприємств, високопосадовці ГПУ, СБУ тощо.

У цілому в Єдиному держреєстрі декларацій по завершенню першого етапу було зареєстровано понад 114 тисяч документів.

Екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак вважає, що незважаючи на дійсно величезний позитив е-декларування, потрібно враховувати його великі ризики і небезпеки, зумовлені ситуацією в державі і можливістю використовувати результати декларування всупереч його основним призначенням. Детальніше читайте в матеріалі "Е-приховування і е-облава" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".