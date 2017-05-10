В Україні посеред травня несподівано пішов сніг

Мокрий сніг спостерігався у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях, а також у Києві.

У Києві 10 травня місцями йшов мокрий сніг. Фотографії і відео природного явища наповнили соцмережі. У столиці станом на обід хмарно з проясненнями. Температура не підіймалася вище 10 градусів, а сніг танув на очах. Незвичайні для травня опади тривали всього кілька хвилин.

Сніг також був помічений в Криму та Польщі.

Синоптики попередили про сильні дощі та град в західних областях України. Зливи можливі протягом всього дня 5 травня.