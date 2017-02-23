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В Україні почав роботу "Онлайн-будинок юстиції"

23 лютого в 17:07

На сайті можна дізнатися, скільки документів треба подати, щоб отримати від Мін'юсту якусь довідку.

Онлайн-будинок юстиції
Деякі паперові документи в Україні вже можна замовити онлайн
Міністерство юстиції України провело презентацію сервісу "Онлайн будинок юстиції". Віднині послугами з повторного отримання документів у сфері реєстрації актів цивільного стану, а також реєстрації та ліквідації фізичної особи-підприємця можна скористатися на сайті проекту.

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що проект пропрацював у тестовому режимі на рівні Києва майже рік. "Цей проект увібрав у себе всі сервіси, які міністерство надає в електронному вигляді", - зазначив міністр.

За його словами, на порталі сервісу можна знайти інструкцію з отримання кожної запропонованої послуги.

Окрім вищезгаданих сервісів, українці також можуть отримати інформацію з усіх реєстрів Мін'юсту, зареєструвати громадське об'єднання або засіб масової інформації, отримати дані про електронний цифровий підпис.

За словами заступника міністра юстиції Павла Мороза, нині в напрямку запровадження електронних сервісів Україна рухається у ногу з часом зі всім світом.

"Величезні корпорації відмовилися від паперових носіїв ще десять років тому. Нині у світі прослідковується тенденція відходу від паперових носіїв", - сказав він.

Читайте також: Мін'юст зареєстрував порядок перевірки електронних декларацій

Нагадаємо, що раніше в Україні уряд відкрили Державний реєстр речових прав на нерухоме майно для вільного доступу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги сервіс юстиція Україна електронний
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