В Україні оголосили штормове попередження

Очікується сильний вітер і туман.

Видимість становитиме 200-500 м pixabay.com Укргідрометцентр.

"18 січня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м / с, вночі та вранці в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та Криму, туман, видимість 200-500 м" , - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 9-14°, місцями (крім півдня) 15-17° морозу, вдень у більшості областей 4-9°, на півдні 0-5° морозу.

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Нагадаємо, в суботу в Рахівському районі Закарпатської області з гір зійшли чотири снігові лавини.