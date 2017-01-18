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В Україні оголосили штормове попередження

18 січня в 09:14

Очікується сильний вітер і туман.

туман
Видимість становитиме 200-500 м
pixabay.com
В Україні сьогодні, 18 січня, оголошено штормове попередження, повідомляє Укргідрометцентр.

"18 січня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м / с, вночі та вранці в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та Криму, туман, видимість 200-500 м" , - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 9-14°, місцями (крім півдня) 15-17° морозу, вдень у більшості областей 4-9°, на півдні 0-5° морозу.

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Нагадаємо, в суботу в Рахівському районі Закарпатської області з гір зійшли чотири снігові лавини.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Херсон шторм Одеса попередження туман вітер
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