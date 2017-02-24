В Україні оголошено штормове попередження

На високогір'ї Карпат очікуються пориви вітру до 30 м/с.
"За даними Укргідрометцентру, 24 лютого вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці.
"Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть викликати їх пошкодження", - закликають в ДСНС.
У п'ятницю в Україні температура вночі 1-6° тепла; вдень 8-14° тепла, на півдні до 16°, на сході та в Сумській області 5-10°.
У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.DT.UA