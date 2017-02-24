В Україні оголошено штормове попередження

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На високогір'ї Карпат очікуються пориви вітру до 30 м/с.

Пориви вітру в деяких областях України можуть досягати 30 м/с

В ряді областей України оголошено штормове попередження, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 24 лютого вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть викликати їх пошкодження", - закликають в ДСНС.

У п'ятницю в Україні температура вночі 1-6° тепла; вдень 8-14° тепла, на півдні до 16°, на сході та в Сумській області 5-10°.

У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.