В Україні офіційно введені надзвичайні заходи в енергетиці

Рішенням Кабміну передбачено застосування графіків погодинного відключення електроенергії кінцевим її споживачам.

НС в енергетиці вже почалася РИА Новости

В Україні з 16 лютого офіційно введені надзвичайні заходи у сфері енергетики , яка, згідно з розміщеним увечері 15 лютого на Урядовому порталі розпорядженням Кабміну, триватиме один місяць.

Як сказано в розпорядженні, в " зв'язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитної групи і з метою забезпечення надійної, стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи України, запобігання виникнення дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості про прийняття на ринку електричної енергії тимчасових надзвичайних заходів".

Заходи передбачають як тимчасове (у разі необхідності) відключення електроенергії, так і її аварійне відключення.

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Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів всі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

Відключення електроенергії через дефіцит вугілля антрацитної групи може торкнутися семи областей.