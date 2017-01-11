В Україні очікується сніг і невеликий мороз

Погоду в Україні визначатиме поле зниженого тиску і атмосферні фронти, що переміщаються з північного заходу Європи.

Морози ослабнуть, з півдня прийде новий сніговий циклон Василь Артюшенко, DT.UA

У четвер, 12 січня, в Україні очікується невеликий сніг вдень у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях помірний мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, в західних областях 10-15° морозу; вдень 0-5° морозу, у східних, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму від 1° морозу до 5° тепла.

У Києві - невеликий сніг. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

У п'ятницю, 13 січня, у північних, західних, вночі і в східних областях невеликий сніг, вдень на Закарпатті сильний сніг; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2-7°, у південних, центральних, східних областях і в Карпатах 8-13° морозу; вдень у більшості областей від 4° морозу до 1° тепла, на півдні 1-5° тепла.

У Києві - невеликий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.

Раніше начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко повідомила, що в Україні очікується поступове потепління до кінця поточного тижня і нове зниження температури повітря 18-19 січня. "Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня, морози будуть не такими великими - до мінус 15-17 градусів", - повідомила Адаменко.