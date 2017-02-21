В Україні немає реєстру медиків, який допоміг би пацієнтам обрати собі сімейного лікаря

В МОЗ при виборі сімейного лікаря радять слухати "сарафанне радіо".

Реєстр сімейних лікарів з'явиться в Україні не скоро

На сьогоднішній день в Україні немає реєстру медичних фахівців, який дозволив би пацієнтам вибрати собіу відповідності зі своїми вимогами, пише в своїй статті для DT.UA Ольга Скрипник.

Автор вказує, що в рамках реформи первинної медичної допомоги кожному громадянину України необхідно до 1 липня обрати собі сімейного лікаря, однак дієвих та відпрацьованих механізмів пошуку серед докторів у пацієнтів немає. Глава МОЗ Уляна Супрун, як вказує Скрипник, радить спиратися у пошуку сімейного лікаря на "сарафанне радіо" – поради родичів та знайомих.

"Більш цивілізований варіант — відкрити реєстр сімейних лікарів і вибирати згідно зі своїми вимогами. Але шлях до нього закрито: в Україні немає реєстру лікарів, втім, як і реєстру пацієнтів. Коли з'являться — невідомо", - йдеться в статті.

Скрипник зазначає, що Українська асоціація сімейної медицини радить починати пошуки сімейного лікаря з медичних установ, що перебувають поблизу від будинку. Це заощадить час як лікаря, так і пацієнта.

"Сарафанне радіо", звичайно, інструмент відомий, але все ж таки краще звернутися до поліклініки або Центру, щоб дізнатися, хто веде прийом. Важливо все: кваліфікація лікаря, досвід роботи, коли востаннє був на курсах, які пройшов тренінги тощо. Не завадить дізнатися й про вік — майже половина лікарів, які працюють на первинному рівні, передпенсійного та пенсійного віку", – підкреслює автор.

Раніше DT.UA писало, що після запуску реформи первинного рівня медичної допомоги держава буде виділяти на практику кожного сімейного лікаря близько 35 тисяч грн на місяць, з яких самому лікарю в якості зарплати буде покладатися в кращому разі близько 30% від цієї суми.

Гроші, при цьому будуть "йти за пацієнтом". На кожного з максимум двох тисяч своїх пацієнтів сімейний лікар буде отримувати від держави близько 210 грн в місяць.

Детальніше про запуск реформи медичної допомоги первинного рівня читайте в статті Ольги Скрипник "Сімейний лікар. Як його вибирати?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".