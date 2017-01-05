В Україні на вихідних очікуються складні погодні умови

Чорноморський циклон принесе морози, хуртовини, снігопади та ожеледь.

Висота снігового покриву місцями досягне 35 см

За даними Укргідрометцентру, на террирторию України рухається активний Чорноморський циклон. Він принесе сильні снігопади, хуртовини, обледеніння та замети. У Державній службі надзвичайних ситуацій попередили проу різних регіонах України з 6 по 8 січня.

Так, в Одеській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, південних районах Київської і східних районах Вінницької областей очікуються снігопади. Висота снігового покриву досягне 25-30 см, в Одеській і Миколаївській областях – до 35 см. Очікуються сильні і тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с. У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Полтавській областях - ожеледиця на дорогах та обледеніння ліній електропередач.

У Києві мінімальна температура знизиться до -15-18°, приріст снігового покриву складе 10-15 см.

У західних і північних областях країни очікується різке зниження температури до 11-16° морозу, в Карпатах та Прикарпатті – до 20-25° морозу.

З 9 січня очікується покращення погодних умов та припинення небезпечних погодних явищ.

Раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що в листопаді-грудні 2016 року середньомісячна температура очікується близькою до норми, а в січні-лютому – вище середньої багаторічної. "Тому в цілому зима 2016-2017 року характеризується як відносно тепла", - додав заступник директора Укргідрометцентру.