В Україні на вихідних очікуються складні погодні умови

Чорноморський циклон принесе морози, хуртовини, снігопади та ожеледь.
Так, в Одеській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, південних районах Київської і східних районах Вінницької областей очікуються снігопади. Висота снігового покриву досягне 25-30 см, в Одеській і Миколаївській областях – до 35 см. Очікуються сильні і тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с. У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Полтавській областях - ожеледиця на дорогах та обледеніння ліній електропередач.
У Києві мінімальна температура знизиться до -15-18°, приріст снігового покриву складе 10-15 см.
У західних і північних областях країни очікується різке зниження температури до 11-16° морозу, в Карпатах та Прикарпатті – до 20-25° морозу.
З 9 січня очікується покращення погодних умов та припинення небезпечних погодних явищ.
Раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що в листопаді-грудні 2016 року середньомісячна температура очікується близькою до норми, а в січні-лютому – вище середньої багаторічної. "Тому в цілому зима 2016-2017 року характеризується як відносно тепла", - додав заступник директора Укргідрометцентру.DT.UA