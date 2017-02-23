В Україні декомунізвали близко 10% вулиць

Усупереч розповсюдженій думці, вулиць Шевченка та Бандери стало не набагато більше – по два-три десятки кожної.

В Україні ще залишилися сотні вулиць на честь радянської окупації

За останні півтора року в Україні було змінено понад 11 тисяч назв вулиць з 90 тисяч, нанесених на Яндекс.Картах, при цьому 10,5 тисячі з них – у зв'язку з

Як повідомляє компанія "Яндекс Україна", топ-5 регіонів за кількістю змін має такий вигляд:

1. Дніпропетровська область – понад 1400 перейменованих вулиць

2. Харківська – майже 1300

3. Київська – більше 1000

4. Донецька – 970

5. Черкаська – близько 800

Серед перейменованих топонімів передбачувано найчастіше зустрічались вулиці Леніна та "жовтневі" (Жовтнева; 10, 20, 40, 50 років Жовтня тощо). Ось яких назв із карти України зникло найбільше:

1. Леніна та Жовтнева/Жовтня – приблизно по 440

2. Комсомольська – майже 240

3. Радянська – понад 220

4. Щорса – близько 200

5. Фрунзе – біля 190

Але на ній і досі можна знайти сотні радянських назв. Наприклад:

1. Леніна – щонайменше 430 вулиць

2. Жовтнева/Жовтня – 400

3. Радянська – 280

4. Комсомольська – 220

5. Фрунзе – 120

Певною мірою це зумовлено окупацією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Але й на решті території України ще є що перейменовувати. Приміром, за даними Яндекс.Карт, із 430 неперейменованих вулиць Леніна 270 – на Київщині.

Замість "радянських" вулиць на карті України з'явились десятки Центральних та Європейських, Абрикосових і Вишневих, Соборних та Покровських. Ось яких назв додалося найбільше:

1. Центральна – майже 170

2. Козацька – біля 140

3. Соборна – понад 120

4. Вишнева – близько 100

5. Калинова – 90

Вулиці Леніна теж в основному перейменовували на Центральні (82 назви), а ще на Соборні (27) та Миру (26).

Усупереч розповсюдженій думці, вулиць Шевченка та Бандери стало не набагато більше – по два-три десятки кожної. Найсхідніша вулиця Бандери тепер у Сумах – це колишня Баумана, а найзахідніша вже давно є у Старому Самборі на Львівщині.

Якщо говорити про теми, яким віддавали перевагу при виборі нових назв вулиць, то на першому місці була релігія. На Яндекс.Картах з'явилось близько 320 вулиць, названих на честь церковних свят чи святих, наприклад Благовіщенська, Вознесенська, Святомиколаївська чи Преображенська.

На другому місці – "смачні" назви: Хлібна, Цукрова, Малинова, Виноградна, Медова та інші (понад 260 нових).

На третьому – назви, що відображають позитивні почуття або емоції, наприклад вулиця Щастя, Радісна чи Весела (близько 200 нових).

Знайшли своє віддзеркалення на карті України й події новітньої історії: з'явилось більше 130 вулиць Небесної Сотні, Революції Гідності, Добровольчих Батальйонів та інших.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина громадян (48%) підтримують ідею заборони комуністичної ідеології в Україні, проти – 36%, не визначилися – 16%.