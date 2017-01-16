В Україні декомунізовано понад 1300 пам'ятників Леніну

Було перейменовано майже 51,5 тисяч об'єктів топоніміки.

В Україні вже демонтовано 1320 пам’ятників Леніну Сайт города Запорожья

В рамках декомунізації в Україні було демонтовано 1320 пам'ятників Володимиру Леніну, повідомив директор Інститут національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"З час декомунізації демонтовано 1320 пам'ятників "вождю пролетаріату" і встановлено 4 пам'ятники провіднику ОУН (усі на Західній Україні і всі без участі органів державної влади, зусиллями громадськості і місцевого самоврядування)", - написав він в Facebook.

В'ятрович також зазначив, що перейменовано майже 51,5 тисяч об'єкти топоніміки, з них 34, згідно рішень місцевих рад, отримали ім'я провідника ОУН Степана Бандери.

До квітня 2016 року в Україні було демонтовано 1018 пам'ятників Леніну і 148 монументів іншим діячам комуністичного руху.

Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" набрав чинності 21 травня 2016 року. За законом повинні бути знесені пам'ятники всім діячам комуністичного і нацисткого режимів.