В Україні 9 травня затримали 45 людей

За словами заступника Авакова, ніхто з учасників акцій не постраждав, на відміну від працівників поліції.

В Києві вже затримали 25 людей. Цензор.нет

Станом на 13:00 під час заходів до Дня перемоги над нацизмом у різних містах України правоохоронці затримали 45 людей.

Про це в ефірі телеканалу "112 України" сказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"У Києві в нас на дану хвилину близько 25-ти, а по Україні близько 45 затриманих", – сказав він.

Він також підтвердив, що за сьогодні постраждали двоє поліцейських: у Києві і у Запоріжжі. Серед учасників акцій потерпілих немає, до лікарів ніхто не звернувся. Яровий також наголосив, що посилені заходи безпеки будуть тривати "стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, що в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом. Це державне свято з'явилося в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України. Цього року воно вже відзначилося випадками сутичок. Зокрема, у Запоріжжі на День перемоги сталася сутичка біля мерії. Учасники акції "Безсмертний полк" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР, чим розлютили патріотично налаштованих активістів. Сході інциденти сталися в Харкові і Одесі.

Стежте за перебігом подій у Києві в День перемоги над нацизмом в онлайн-трансляції на DT.UA.