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В складі бойовиків "ЛНР" 20% "мертвих душ" - розвідка

17 лютого в 11:42

Грошове забезпечення відсутнім виплачувалося протягом декількох останніх місяців

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В розвідці повідомили, що в складі бойовиків “ЛНР” 20% “мертвих душ”
vk.com/donetskhd
Серед особового складу окремих підрозділів бойовиків терористичної організації "ЛНР" чисельність терористів, які зі зброєю самовільно залиши розташування склала до 20%, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"16 лютого представниками штабу 2 АК перевірено наявність особового складу у з'єднаннях та частинах корпусу. Встановлено, що в окремих підрозділах 7 окремої мотострілецької бригади чисельність т.зв. "мертвих душ" становить до 20% від штатної чисельності", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

В розвідці додали, що командири бойовиків з метою уникнення покарання та приховання випадків самовільного залишення військовослужбовцями місць служби зі зброєю, доповідали про відсутніх, як таких, що виконують бойові завдання на важкодоступних передових позиціях і зв'язку з ними немає.

В ГУР відзначили, що при цьому, по звітних документах грошове забезпечення відсутнім виплачувалося протягом декількох останніх місяців.

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Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики ЛНР терорист Міноборони розвідка
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