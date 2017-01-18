В СБУ пояснили заборону в'їзду в Україну меру Перемишля

Служба безопаспости подвтердила інформацію, раніше опубліковану DT.UA.

Хомі заборонили в'їзд за його участь в антиукраїнських заходах Życie Podkarpackie

керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук

Служба безпеки України заборонила в'їзд меру польського міста Перемишль Роберту Хомів Україну через його участь в антиукраїнських заходах в Перемишлі, повідомив

"Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в'їзду було ухвалено тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Це не була разова випадковість. Ми дійшли до висновку, що ця особа відверто і цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею ", - пояснив Ткачук в коментарі "Радіо Свобода".

Як повідомило DT.UA джерело в силових структурах, в'їзд Хомі заборонили строком на п'ять років. Відповідна постанова була прийнята 12 грудня.

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10 грудня в Перемишлі відбувся щорічний марш перемишльських і львівських "орлят" за участю польських правих організацій.

Під час маршу прозвучали гасла "Смерть українцям"" і "Перемишль, Львів - завжди польські". МЗС України звернувся до польської влади із вимогою розслідувати провокації.

Незабаром прокуратура Перемишля висунула звинувачення у розпалюванні ненависті на національному ґрунті 30-річному громадянинові Польщі.