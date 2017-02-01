В результаті ранкового обстрілу Авдіївки загинула місцева мешканка

У поліції повідомили про загибель цивільної особи від дій бойовиків.

В Авдіївці від осколкових поранень загинула пенсіонерка acting-man.com

В результаті ранкового обстрілутерористами, від осколкових поранень загинула місцева мешканка, повідомив глава Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Авдіївка. Результат ранкового обстрілу бойовиками міста. Буквально 20 хвилин тому на вул. Заводській виявлений труп жінки, 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями", – написав він у Facebook, супроводжуючи свою публікацію фотографіями наслідків обстрілу злочинцями житлового масиву.

Раніше в Управлінні Нацполіції в Донецькій області повідомили, що з початку загострення ситуації в Авдіївці поранення отримали шість мирних жителів. Зазначалося, що за час обстрілу пошкоджено 38 будівель.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: противник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії та РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".