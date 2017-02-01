В результаті ранкового обстрілу Авдіївки загинула місцева мешканка

У поліції повідомили про загибель цивільної особи від дій бойовиків.
"Авдіївка. Результат ранкового обстрілу бойовиками міста. Буквально 20 хвилин тому на вул. Заводській виявлений труп жінки, 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями", – написав він у Facebook, супроводжуючи свою публікацію фотографіями наслідків обстрілу злочинцями житлового масиву.
Раніше в Управлінні Нацполіції в Донецькій області повідомили, що з початку загострення ситуації в Авдіївці поранення отримали шість мирних жителів. Зазначалося, що за час обстрілу пошкоджено 38 будівель.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: противник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії та РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".DT.UA