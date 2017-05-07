В результаті обстрілу Зайцевого бойовиками поранено одного цивільного – Міноборони

За минулу добу бойовики неодноразово порушували режим тиші у Зайцевому та Майорську.
D ході брифінгу щодо ситуації в АТО спікер повідомив, що в Зайцевому та Майорську бойовики неодноразово порушували режим тиші, використовуючи легке озброєння, включаючи снайперські гвинтівки.
"Водночас вчора пізно ввечері внаслідок ворожого обстрілу в Зайцевому поранено цивільного", –зазначив Мотузяник.
Він також підтвердив, що за минулу добу в результаті бойових дій 5 українських військовослужбовців дістали поранення.
Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.
З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.DT.UA