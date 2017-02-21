В результаті медичної реформи між ділянками сімейних лікарів можуть "загубитися" інваліди та пенсіонери – спеціаліст

Сімейні лікарі будуть охочіше укладати договори з молодими та здоровими людьми, ніж з інвалідами та людьми похилого віку.

Інвалідам знайти собі сімейного лікаря буде складніше, ніж здоровим людям Кемерово

Реформа первинного рівня медичної допомоги в Україні може призвести до ситуації, за якої пенсіонери та пацієнти з тяжкими патологіями залишаться за межами новосформованих ділянок, вважає голови правління Всеукраїнської асоціації захисту прав пацієнтів "Здоров'я нації" Валентина Очеретенко.

Коментар фахівця наводить у своїй статті для DT.UA Ольга Скрипник. Як вказує Очеретенко, в Україні і світі зростає кількість хворих, які страждають хронічними захворюваннями.

"Неінфекційні захворювання (НІЗ): онкологія, діабет, серцево-судинні та легеневі патології — впливають на якість і тривалість життя людей. Вони становлять дуже серйозну не лише медичну, а й економічну проблему — у світі НІЗ поглинають понад 80% витрат на охорону здоров'я. При цьому саме первинна медична допомога має вирішальне значення для управління НІЗ", – зазначає вона.

Фахівець вказує, що реформа повинна починатися з того, що лікар і пацієнт підпишуть договір, проте ніщо не заважає лікарям підбирати собі пацієнтів для формування "здорової" ділянки.

"Як гадаєте, з ким сімейний лікар захоче укласти договір на обслуговування за умови, що на кожного пацієнта виділяється аж 210 грн, — з молодою здоровою людиною чи з пенсіонером? Особливо зважаючи на те, що після 60 років кожен має мінімум 4 хронічні захворювання. Де гарантія, що інваліди, люди похилого віку, хворі з важкими патологіями не залишаться на нічийній території, не загубляться між дільницями сімейних лікарів?.." , – задається питанням експерт.

Раніше DT.UA писало, що після запуску реформи первинного рівня медичної допомоги держава буде виділяти на практику кожного сімейного лікаря близько 35 тисяч грн на місяць, з яких самому лікарю в якості зарплати буде залишатись в кращому разі близько 30% від цієї суми.

Гроші, при цьому будуть "йти за пацієнтом". На кожного з максимум двох тисяч своїх пацієнтів сімейний лікар буде отримувати від держави близько 210 грн на місяць.

Детальніше про запуск реформи медичної допомоги первинного рівня читайте в статті Ольги Скрипник "Сімейний лікар. Як його вибирати?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".