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В районі Новотошківського поранено двох українських військових

6 січня в 19:41

Бойовики продовжили обстріли на всіх напрямках.

раненые ранения
В АТО постраждали двоє українських бійців
mil.gov.ua
У передріздвяну добу в районі смт Новотошківське Луганської області було поранено двох українських військовослужбовців, повідомляє штаб АТО.

За інформацією прес-центру штабу, за добу, 6 січня, російсько-терористичні війська здійснили 21 обстріл позицій ВСУ на Сході України

Так, на Маріупольському напрямку ворог використав міномети для обстрілу Павлополя. Талаківку, Мар'їнку, Гнутове, Водяне, Широкине та Павлополь бойовики обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. Біля Широкиного і Талаківки діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку терористи обстрілювали з гранатометів Станицю Луганську, Новотошківске і Новозванівку.

На Донецькому – використовували міномети і великокаліберні кулемети для обстрілу українських позицій у районі Луганського та Авдіївки.

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Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл Луганськ АТО
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