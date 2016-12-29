В останній день року, що минає в Україні без опадів і легкий мороз

Вітряну погоду з опадами у південній частині України визначатиме циклон над Чорним морем; решта території країни опиниться під впливом холодного повітря в полі підвищеного атмосферного тиску.

31 грудня в Києві очікується близько 0° Василь Артюшенко, DT.UA

У п'ятницю, 30 грудня, в південній частині невеликий мокрий сніг, в Криму сильні опади, вітер північний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, повідомляє Укргідрометцентр

На решті території без опадів, вітер західний, 5-10 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу (у Карпатах сніг, температура вночі 12-19° морозу, вдень 2-7° морозу).

У Києві - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

У суботу, 31 грудня, без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у центральних і східних областях до 10°, у Карпатах і Закарпатті 9-14°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях 0-5° тепла.

У Києві - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Раніше начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко повідомила, що на Новий рік у Києві очікується легкий мороз. Синоптик зазначила, що середня температура по Україні в ніч на 1 січня 2017 року буде 3-9° морозу, у південних областях очікується невеликий сніг. Вдень 31 грудня очікується від 4° морозу до 2° тепла.