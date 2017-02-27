В ОРДО скорочують бандформування "Сомалі" і "Спарта" - ІС

До складу НВФ планують включити окупантів з некомплектних "лінійних підрозділів".

У "ДНР" скоротять особовий склад бандформувань убитих "Мотороли" і "Гіві" vk.com/strelkov_info

На тимчасово окупованих територіяхкомандування так званого "1-го АК ДНР" ініціювало перегляд організаційно-штатної структури деяких НВФ, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, перегляду підлягають окремі терористичні формування типу "Сомалі" та "Спарти", які були введені до складу російсько-терористичних військ за "особливими штатами" в якості "окремих підрозділів".

"Головна мета перегляду штатної структури – скорочення даних формувань до мінімуму, з метою доукомплектування за рахунок вивільненої живої сили "лінійних частин", в яких спостерігається хронічний некомплект особовим складом", - зазначає Дмитро Тимчук.

Разом з тим "військовій контррозвідці" поставлено завдання щодо придушення невдоволення в лавах бойовиків даних НВФ.

Нагадаємо, вранці 8 лютого 2017 року бойовик "ДНР", голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як "Гіві", був убитий в Донецьку. Приміщення, де знаходився бойовик, вразили з вогнемету "Шмель". Відповідальність за його вбивство взяли на себе підлеглі Гіві, однак у терористичному угрупованні "ДНР" продовжили шукати "українських диверсантів", які нібито вчинили на нього замах.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичного угруповання "ДНР", голови збройного угруповання "Спарта", громадянина РФ Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. "Моторола" знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.